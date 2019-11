Uli Hoeneß nimmt neue Bosse in die Pflicht: Der FC Bayern muss familiär geführt werden

Der Bundesligist müsse für die Fans in Deutschland und vor allem Bayern, in Städten wie Deggendorf und Grafenau da sein und nicht nur für die in New York oder Shanghai, präzisierte Hoeneß seine Aussagen. Das bedeutet für den scheidenden Präsidenten auch, gegenüber herrschenden Investoren Standfestigkeit zu demonstrieren. "Ich möchte einmal das Geschrei hören, wenn wir einen Oligarchen hätten, der ein paar Milliarden investiert und die Identität des FC Bayern dabei verloren ginge."