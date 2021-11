Uli Hoeneß und Paul Breitner erklären Versöhnung am Grab von Gerd Müller: "Gute Möglichkeit, das Kriegsbeil zu begraben"

" Die Trauerfeier für Gerd hat uns dazu gebracht zu sagen: 'Mensch, eigentlich sind wir ja vernünftige Leute. Jetzt haben wir uns Jahrzehnte verhalten, wie es nicht einmal kleine Kinder tun würden. Machen wir einen Punkt'", berichtete Breitner gegenüber dem Bayerischen Rundfunk am Rande der Verleihung des Bayerischen Sportpreises am Wochenende, bei unter anderem Gerd Müller posthum mit den Preis für „Sportmomente für die Ewigkeit“ geehrt wurde.

Hoeneß ergänzte: "Das war auch Zufall, dass wir uns da getroffen haben. Aber natürlich war so ein Anlass eine besonders gute Möglichkeit, um das Kriegsbeil zu begraben und nach vorne zu schauen und das hat sich ja wirklich auch so realisieren lassen. "

Jahrelang hatte es immer wieder Spannungen und öffentliche Anschuldigungen zwischen dem früheren Bayern-Boss Hoeneß und Breitner, der zuletzt als Markenbotschafter für den Verein tätig gewesen war, gegeben. Die Streitigkeiten waren so heftig, dass Breitner sogar von der Ehrentribüne in der Allianz Arena verbannt worden war, nachdem er Kritik an der legendären Pressekonferenz 2018 geübt hatte, in der Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic zu einem Rundumschlag gegen die Presse ausgeholt hatten.