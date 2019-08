Uli Hoeneß erklärt Abschied vom FC Bayern und Kahn-Rückkehr: Die Pressekonferenz im Liveticker

Bei einer Pressekonferenz an diesem Freitag (12.30 Uhr) in der Allianz Arena kann Hoeneß schon einmal auf die Jahreshauptversammlung am 15. November vorausblicken - dann steht die Stabsübergabe an. Auch weitere Fragen warten auf spannende Antworten.

Hier die Pressekonferenz von Uli Hoeneß im Liveticker verfolgen:

Über diese Themen spricht Uli Hoeneß auf der Pressekonferenz des FC Bayern

GRÜNDE: Warum genau er nicht mehr an der Spitze seines Herzensclub stehen will, hat Hoeneß noch nicht verraten. Mehr Zeit für Ehefrau Susi und die Familie spielen sicher eine Rolle. Die vergangene Jahreshauptversammlung hat ebenfalls einen Einfluss. Die Kritik und die Buhrufe aus dem November 2018 haben den Bayern-Boss schwer getroffen. Der langjährige Weggefährte Edmund Stoiber sprach von einem „Schock“ für Hoeneß, dazu seien „Zwistigkeiten“ mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gekommen. Ob Hoeneß am Freitag mehr dazu sagt?

NACHFOLGER: Wie Hoeneß stammt Hainer aus einer Metzgerfamilie. Als Fußballer schaffte er es als Stürmer in die Landesliga. Eine Profi-Vita wie sein Vorgänger oder Rummenigge hat er also nicht. Als langjähriger Adidas-Chef bringt er aber umso mehr Erfahrung in der Führung eines Global Players mit. Der 65-Jährige kommt aus Dingolfing in Niederbayern und hegt schon lange eine Leidenschaft für den FC Bayern, bei dem er aktuell stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat ist. Besondere Erinnerungen hat er an das Saisonfinale 2001, als die Münchner in Hamburg in der Nachspielzeit Meister wurden. „Diese Gefühlsexplosion werde ich in meinem Leben nicht vergessen“, sagte er vor einigen Monaten im Club-Magazin.