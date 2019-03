Nach Liverpool-Spiel: Bayern-Präsident Hoeneß will mit Löw persönlich sprechen

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hofft nach der Ausmusterung drei Münchner Profis aus der Nationalmannschaft auf eine persönliche Unterredung mit Bundestrainer Joachim Löw nach dem Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool. „Ich werde nach dem Spiel gegen Liverpool versuchen, mit ihm persönlich zu reden und meine Meinung zu dem Thema zu sagen“, sagte Hoeneß am Dienstagabend beim traditionellen Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg in München.

Löw wird bei Bayern-Spiel gegen Liverpool im Stadion sein

Löw wird beim Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch in der Allianz Arena als Gast erwartet. Vor einer Woche hatte der Bundestrainer überraschend die Bayern-Spieler Thomas Müller (29), Mats Hummels (20) und Jérôme Boateng (30) über das Ende ihrer Karrieren in der Nationalelf informiert. Am Freitag wird sich Löw auf einer Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe für die nächsten beiden Länderspiele gegen Serbien in Wolfsburg (20. März, 20.45 Uhr) und die Niederlande (24. März, 20.45 Uhr) den Fragen der Reporter stellen.