Uli Hoeneß rechtfertigt Island-Spiel trotz Corona-Wirbel - Oliver Bierhoff: "Linie bewährt"

Der positive Corona-Test von Jonas Hofmann hatte am Donnerstag für mächtig Wirbel bei der deutschen Nationalmannschaft gesorgt. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach musste genauso wie Marcel Halstenberg vom DFB-Team abreisen, das Spiel gegen Island in der WM-Qualifikation am Abend stand sogar auf der Kippe. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw durfte dennoch auflaufen.

Der Mönchengladbacher Hofmann war positiv auf Corona getestet worden. Halstenberg wurde anschließend vom Gesundheitsamt Düsseldorf im Rahmen der Kontaktverfolgung als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft und musste sich ebenfalls in Quarantäne begeben. Beide Profis werden nun nach der Rückkehr in ihre Heimatorte isoliert. "Alle weiteren Spieler sowie das Team hinter dem Team wurden am Donnerstag erneut negativ getestet", teilte der DFB mit. Hofmann und Halstenberg stehen auch für die folgenden WM-Ausscheidungsspiele am Sonntag in Bukarest gegen Rumänien und drei Tage später wieder in Duisburg gegen Nordmazedonien nicht zur Verfügung.