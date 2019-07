Andreas Rettig zum möglichen Hoeneß-Rückzug beim FC Bayern: "Sind alle nicht unersetzlich"

Uli Hoeneß plant angeblich, sich noch in diesem Jahr aus der Vereinsführung des FC Bayern zurückzuziehen. Das zumindest vermeldete die Bild Anfang dieser Woche, eine offizielle Bestätigung liegt bis dato jedoch weder von Hoeneß noch von dem Klub vor. Dennoch sorgte diese Nachricht in den Tagen danach für reichlich Diskussionen und Spekulationen. So soll Herbert Hainer als Nachfolge-Kandidat im Gespräch sein.