Transferpläne des FC Bayern - Uli Hoeneß spricht Klartext: "Sind hier nicht beim Monopoly"

Während der 5:1-Meistergala des FC Bayern München am 34. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt konnte Uli Hoeneß seine Tränen auf der Tribüne in der Allianz Arena nicht zurückhalten. Als sich Franck Ribéry mit einem Traumtor nach zwölf Jahren aus der Bundesliga verabschiedete, brachen beim Bayern-Präsidenten alle Dämme. Das Kapitel Rib & Rob beim frisch gebackenen deutschen Meister ist Geschichte, nun müssen neue Stars her - jedoch nicht um jeden Preis, wie der 67-Jährige nach dem Spiel erklärte.