Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß: Die UEFA sollte über weniger EM-Gastgeber nachdenken

Der langjährige Bayern-Präsident Uli Hoeneß rät der Europäischen Fußball-Union zur Reduzierung der Anzahl der EM-Gastgeberstädte. "Ich würde der UEFA empfehlen, darüber noch einmal zu beraten und die Städte vielleicht auf sechs oder acht zu reduzieren, damit das übersichtlicher wird", sagte Hoeneß am Sonntagabend bei RTL. Geplant ist das Turnier in diesem Sommer (11. Juni bis 11. Juli) bislang in zwölf Städten, die Corona-Pandemie könnte die UEFA nach der Verschiebung im vergangenen Jahr aber erneut zum Handeln zwingen.

Anzeige

"Die Idee war prima vom Ansatz her, Europa muss zusammenwachsen", sagte Hoeneß: "Aber damals gab es noch keine Pandemie." Dieser müsse nun Rechnung getragen werden. Für Aufregung hatten zuletzt Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin gesorgt, denen zufolge nur die Städte EM-Gastgeber bleiben dürfen, die eine Zulassung zumindest einiger Fans garantieren können. "Ich glaube, dass der Sport gut beraten ist, die Regeln in den Ländern auch zu beachten", sagte Hoeneß: "Ich kenne Herrn Ceferin als vernünftigen Mann und kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er das wirklich durchziehen will."