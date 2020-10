Uli Hoeneß zieht Vergleich zwischen Lewandowski und Müller: "Gerd war wurscht, wie er den Ball reinkriegt"

Stürmerstar Robert Lewandowski hat aus Sicht des langjährigen Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß (68) nicht den gleichen Torinstikt wie Gerd Müller. "Robert Lewandowski (...) ist sicher ein super Stürmer, und es kann sogar sein, dass er in dieser Saison Gerds Bundesligarekord von 40 Toren bricht. Aber er schießt keine Tore wie Gerd mit dem Schienbein, der Brust oder mit dem Knie", sagte Hoeneß dem Münchner Merkur zu Müllers 75. Geburtstag an diesem Dienstag. "Gerd war das völlig wurscht, wie er den Ball reinkriegt. Der musste nur irgendwie über die Linie. Robert ballert die Dinger ins Netz, beim Gerd blieb der Ball oft nur Zentimeter hinter der Torlinie liegen" , fügte er an.

Noch früh in der Saison hat der Pole bereits einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt - mit zehn Toren in den ersten fünf Spielen. In der vergangenen Spielzeit hatte Lewandowski in der Liga, dem DFB-Pokal und der Champions League jeweils souverän die Torjägerkanone gewonnen.