Uli Hoeneß verrät: Darum werde ich TV-Experte und das will ich erreichen

Hoeneß wird für den Privatsender die Partien der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation Ende des Monats gegen Island am 25. März, Rumänien (28.) und Nordmazedonien (31.) als TV-Experte an der Seite von Moderator Florian König analysieren. "Ich komme auf den Punkt, werde nichts von Ketten oder sonst irgendwas erzählen“, sagte Hoeneß: "Ich werde sagen, ob die Jungs alles gegeben haben oder nicht." Eine durchgehende "Abteilung Attacke" gegen das DFB-Team sei allerdings nicht zu erwarten: "Ich bin doch daran interessiert, dass wir eine gute EM spielen und der Stellenwert des Teams in der Gesellschaft wieder steigt", so der Ehrenpräsident des FC Bayern. Dennoch werde er "die Dinge schon klar ansprechen".