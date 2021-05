Uli Hoeneß verrät Pläne des FC Bayern: Dayot Upamecano wohl einziger "großer" Transfer im Sommer

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie haben auch in diesem Jahr einen großen Einfluss auf die Transferpolitik der Klubs - so auch beim FC Bayern München. Trotz der neunten gewonnenen Meisterschaft in Folge und des Erreichen des Viertelfinals der Champions League sind auch beim Bundesliga-Krösus in diesem Sommer keine teureren Transfers möglich. Das hat Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß nun in einem Interview bei Sport1 angekündigt. Der künftige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, Nachfolger von Hansi Flick, soll in München gerade auch junge Spieler entwickeln. "Die nächsten zwei Jahre im Fußballgeschäft werden katastrophal. Das sage ich Ihnen jetzt schon“, sagte Hoeneß, noch immer Mitglied des Bayern-Aufsichtsrats. Die wirtschaftlichen Defizite bei den Vereinen seien "enorm". Anzeige

Und diese zwingen die Bayern zu einer Konsequenz: "Es wird keine großen Transfers geben. Können Sie vergessen", verriet Hoeneß, der gemeinsam mit Vorstand Oliver Kahn interviewt wurde. "Das wurde so zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat auf der letzten Sitzung besprochen." Von Corona gehe schließlich eine große Gefahr aus - auch für den Fußball: "So ein Virus ist ein unsichtbarer Gegner. Und keiner weiß, ob er nicht zurückkommt. Wir dürfen keine Risiken eingehen und müssen alle miteinander kleinere Brötchen backen", so der Ex-Bayern-Manager, der Corona als eine Situation bezeichnete, "die unsere Gesellschaft noch nie hatte".

Bayerns Topeinkauf dieses Sommers dürfte damit Leipzigs Innenverteidiger Dayot Upamecano bleiben. Der Franzose wechselt für 42,5 Millionen Euro zu den Bayern und soll dort die Lücke füllen, die die ablösefreien Abgänge von David Alaba und Jerome Boateng hinterlassen. Laut Hoeneß verliere der FCB so zur neuen Saison "kaum Qualität": "Was wir verlieren, haben wir durch Dayot Upamecano ersetzt", ist sich der Ehrenpräsident sicher.