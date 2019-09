Im Video: Die Explosion von Bayern-Boss Uli Hoeneß - Abrechnung mit Marc-Andre ter Stegen und dem DFB

Uli Hoeneß war in Fahrt. In bester "Abteilung Attacke"-Manier holte der scheidende Bayern-Boss am Mittwochabend zu seinem vielleicht letzten großen Rundumschlag als Präsident und Aufsichtsratsboss des FC Bayern aus. Ziel seiner Tirade: Marc-André ter Stegen, der am Thron von Manuel Neuer in der Nationalmannschaft rüttelt, und der DFB, wegen dem die Münchner ohnehin "ständig Theater" bekämen. Damit nicht genug. Hoeneß teilte die Presselandschaft in "west- und süddeutsch" und irgendwie auch in gut und böse ein. Am Ende seiner Explosion gab es noch eine Drohung: "Wir werden den Leuten schon ein wenig Feuer geben. Das können wir." Was genau dies bedeuten wird, blieb offen.