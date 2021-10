Ex-DFB-Coach Stielike lobt den Bundestrainer: "Dass Hansi Flick der richtige Mann ist, ist unbestritten"

Er kennt sich aus mit der deutschen Nationalmannschaft: Uli Stielike wurde als Spieler mit dem DFB-Team 1980 Europameister, absolvierte insgesamt 42 Länderspiele. 1998 wurde er an der Seite von Erich Ribbeck Co-Trainer der Nationalelf, betreute später die U-Mannschaften beim DFB. Doch was traut der Ex-Profi der aktuellen Truppe zu? Unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick eine ganze Menge. Anzeige

"Dass Hansi Flick der richtige Mann ist, ist unbestritten. Er hat zuletzt jahrelange Erfahrungen im DFB gesammelt und bei Bayern München bewiesen, dass er über die taktischen Fähigkeiten eines Trainers der heutigen Zeit vor allem den Mensch mitnehmen kann“, lobt der Europameister. "Ich traue Deutschland eine ganz andere Rolle im nächsten Jahr bei der WM zu als zuletzt bei der EM."

Im Sommer war das DFB-Team nach einem enttäuschenden Turnier im EM-Achtelfinale gegen England (0:2) ausgeschieden, danach endete die Löw-Ära in der Nationalelf. Wichtig für das Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der WM in Katar im kommenden Winter ist für Stielike aber auch der Vereinsfußball. "Es ist wichtig: Was bringen die deutschen Mannschaften wie Bayern oder Borussia Dortmund und wie behaupten sich die deutschen Spieler bei ihren Klubs im Ausland?“, so Stielike. "Ist das alles im Einklang traue ich der Mannschaft viel zu."

Stielike hatte seine Trainerkarriere im Sommer des vergangenen Jahres bei dem chinesischen Verein Tianjin Jinmen Tiger beendet. "Jetzt freue ich mich über das Rentnerdasein“, sagte er mit einem Lächeln. Den Fußball verfolgt er aber natürlich trotzdem noch – auch wenn ihn so einiges stört. "Die Leute werden den Fußball so lange verfolgen, bis sie ihn verstehen“, sagte der Ex-Nationalspieler. "Das Problem ist, das es in den letzten zwei Jahren so viele Unklarheiten durch den Torschiedsrichter, den VAR oder die Handspielregel, um einige Beispiele zu nennen, gab. Entweder die Fifa schraubt wieder einen Gang zurück und macht das verständlicher und einfacher oder wir werden viele Sympathisanten verlieren.“