Ulm-Spiel abgesagt: Dresden Titans spielen erst 2021 wieder

Infolgedessen konnte die Mannschaft nicht wie gewohnt trainieren und musste auch letzten Sonnabend ihr Auswärtsspiel in Speyer absagen. Geschäftsführer Rico Gottwald erklärte jetzt: „Wir haben unter der Woche final Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gehalten. Einige Spieler können die Quarantäne erst am 21.12. verlassen. Deshalb wird die Partie gegen Ulm diesen Samstag nicht stattfinden können. Auch in den Trainingsbetrieb können wir erst am 28.12. wieder starten. Die Gesundheit der Spieler steht dabei im Vordergrund. Unter anderem werden wir Belastungs-EKGs durchführen und sicherstellen, dass die gesamte Mannschaft wirklich gesund und trainingsbereit ist.“