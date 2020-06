Ultras Gelsenkirchen lehnen Dialog mit Schalke-Bossen um Tönnies weiter ab: "Erwarten Taten"

Das Klima zwischen den Fans von Schalke 04 und den Klub-Verantwortlichen bleibt vergiftet. Vor allem der Corona-Skandal im Schlachtbetrieb von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies lässt das Fass bei den Anhängern der Königsblauen überlaufen. Doch neben Tönnies sind die weiteren Bosse Jochen Schneider (Sportvorstand) und Alexander Jobst (Marketing und Kommunikation) in den Fokus der Kritik geraten. Eine direkte Auseinandersetzung lehnen die Ultras Gelsenkirchen weiterhin ab. "Bevor ein glaubwürdiger Dialog stattfinden kann, erwarten wir Taten", schrieb die Fan-Gruppierung am Samstag.

Und weiter: "Es braucht eine glaubwürdige und schonungslose Aufarbeitung der aktuellen Situation und begangenen Fehler.“ Damit legen die Ultras in der Auseinandersetzung mit den Schalke-Oberen nach. Jüngst hatten sie einen offenen Brief auf ihrer Homepage veröffentlicht - und darin Tönnies, Schneider und Co. hart kritisiert. "Die desaströse Situation rund um unseren FC Schalke 04 e.V. können und wollen wir nicht länger unkommentiert lassen", hieß es in dem Schreiben.