Investoren-Zoff bei Girondins Bordeaux: Ultras mit Platzsturm - 6:0-Sieg wird zur Nebensache

Ultras aus dem Umfeld des französischen Klubs Girondins Bordeaux haben beim 6:0 (2:0)-Sieg ihrer Mannschaft am Dienstag gegen Olympique Nimes den Platz gestürmt und laut Fachblatt L'Equipe im ersten Abschnitt für eine 25-minütige Unterbrechung gesorgt. Sie verschärften damit den Konflikt mit den amerikanischen Besitzern des Vereins, die nach Ansicht einiger Anhänger zu sehr auf Kommerz setzen.

Der bei den Fans in der Kritik stehende Vize-Präsident Frédéric Longuépée erklärte, dass er trotz des Konflikts mit den Ultras und der Unterbrechung des Liga-Spiels nicht zurücktreten werde. "Es ist eine traurige Situation für den Verein. Das ist inakzeptabel, es ist überhaupt nicht das Image, das wir dem Fußball in Bordeaux und überall in Frankreich verleihen wollen. Bordeaux ist ein aufregender Verein mit Ambitionen und Werten, die ich noch lange verteidigen werde", sagte Longuépée nach der Partie.