Um fehlende Einnahmen abzufedern: Fan-TV bei Scorpions und Indians

Fehlende Einnahmen abfedern

Er ist offiziell Fanbeauftragter der Scorpions, bei jedem Spiel am Mikro im Einsatz – und die Ruhe selbst, auch wenn, wie immer an Spieltagen, 14 Leute im Einsatz sind. Wegen der Corona-Auflagen sind seit Saisonbeginn keine Zuschauer erlaubt – umso wichtiger für die Vereine, fehlende Einnahmen durch Liveübertragungen über den kostenpflichtigen Stream abzufedern. Wenn alles klappt.

Wiebe probiert an den Reglern und am Computer ein wenig herum. Jetzt läuft’s. Dass zwischendurch die Spieler mit Musik von AC/ DC zum Aufwärmen aufs Eis kommen, hinter ihm am Plexiglas die Pucks einschlagen und die weitere Absprache mit dem Sprade-TV-Team nur mit Brüllen erfolgt – ge­schenkt. Wiebe macht pünktlich mit Louis Biernacka die Anmoderation zum Spiel und verabschiedet sich danach zum Sprecherturm. Denn seine Doppelfunktion beinhaltet auch den Livekommentar zum Spiel. Diesmal ist Ex-Kapitän Sebastian Lehmann ist an seiner Seite.