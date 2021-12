Um zwei Jahre: Isabel Wolff verlängert Vertrag beim HC Rödertal

Dresden. Der neue Sportdirektor Karsten Moos gibt in der Personalplanung für die neue Saison Gas. So kann jetzt der Handball-Drittligist HC Rödertal eine gute Nachricht verkünden. Isabel Wolff verlängert ihren Vertrag bei den Bienen um zwei Jahre. Die 21-jährige ist derzeit mit 37 Toren die zweitbeste Torwerferin im Team und wurde kürzlich für die Beach-Nationalmannschaft nominiert.

Spätestens seit ihrem fulminanten Auftritt in der zweiten Runde des DHB-Pokals gegen den Erstligisten Zwickau läuft es bei der Rückraumspielerin hervorragend. Die 1,88 m große Athletin kam 2018 über den Radeberger SV zum HC Rödertal. Bei den Bienen entwickelte sie sich stetig weiter, gab unter Trainer Frank Mühlner in der Saison 2018/19 im Heimspiel gegen Trier ihr Zweitliga-Debüt. „Seit 2018 habe ich viele Schritte in die richtige Richtung gemacht. Daher freue ich mich über meine Vertragsverlängerung beim HCR und auf die weiteren zwei Jahre mit dieser Mannschaft sowie auf das, was da noch kommt“, erklärt die Rechtshänderin.