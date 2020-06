Umbau der Red-Bull-Arena: Alte Polizeieinsatzzentrale ist nun ein Getränkekiosk

Leipzig. Die Bauarbeiter an der Red-Bull-Arena werkeln weiter fleißig an der Erneuerung des 2004 erbauten Stadions. Nun haben sie zwei Bestandskioske im Sektor D erfolgreich umgebaut bzw. saniert. Zudem wurde die ehemalige Einsatzzentrale der Polizei und Stadionregie zu einem Getränkekiosk umfunktioniert. Dabei installierten die Arbeiter ein großes Kühlhaus mit integrierten Getränkekühlschränken und leistungsfähiger Schankanlage.

Auch einer der beiden großen Mixed-Kioske im Sektor D ist nun mit neuer Technik für die Versorgung von Speisen und Getränken ausgestattet. Aktuell werden die beiden verbleibenden Kioske im Sektor D sowie zwei weitere Kioske im Sektor C umgebaut. Danach gehen die Arbeiten an allen Kiosken des Oberranges – drei in Sektor A und zwei in Sektor C – weiter.