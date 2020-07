Großer Umbruch bei Hannover 96: Der härteste Job für Kenan Kocak und Gerhard Zuber

Verglichen mit einem Hausbau fehlt der 96-Mannschaft das Fundament, bestehende Teile sollen noch abgetragen werden und viele neue Steine, Stützen, Wände und ein Dach müssen beschafft werden. Und all das gibt’s nicht im Baumarkt.

Früher hatte Zuber seinen Chef Horst Heldt an der Seite, der die finalen Verhandlungen übernahm. Diese Entlastung fehlt jetzt. Beraten wird der Österreicher allerdings vom Franzosen Christoph Rempp, zu dem er ein besonderes Vertrauensverhältnis hat. Formell ist Rempp Chefscout. Zuber hat sich laut Kind „für ihn entschieden“, was zur Folge hat, dass nun diverse Profis aus Frankreich und Südeuropa auf der Liste stehen.

„Kocak muss die Spieler kennen und beurteilen“, erläutert der 96-Chef. „Kocak hat auch das letzte Wort, er muss jedem Transfer zustimmen.“ Und kann auch vorbereitete Verpflichtungen ablehnen. So viel Macht hatte lange kein Trainer bei 96. Kind setzt alles auf die Karte Kocak, er vertraut ihm wie kaum einem anderen Trainer zuvor.

Am Anfang der Kette stimmt sich Zuber – wie auch gestern wieder – mit Kind über die finanziellen Möglichkeiten ab. Am Ende entscheidet aber der Trainer über jeden einzelnen Transfer.

Der Kader soll von jetzt 30 auf 25 Spieler reduziert werden. Noch aber ist kein einziger Spieler verpflichtet worden. Der Eindruck ist – es geht nur schleppend voran bei 96. Elf Spieler sind verabschiedet worden, mit einer Rückkehroption für Hendrik Weydandt, Jannes Horn und Marc Stendera.

Am Beispiel Weydandt zeigt sich: „Es sind vernetzte Entscheidungen. Wenn er geht, brauchen wir Ersatz, ansonsten nicht“, beschreibt Kind die Zwickmühle. Es sollte also langsam mal was ins Rollen kommen bei 96.

Vor dem Verkauf steht Linton Maina nach Wolfsburg, das Geschäft wird wohl zustande kommen. Waldemar Anton will nach Stuttgart wechseln, in beiden Fällen spricht Zuber mit.