Umdenken in Impf-Debatte? Bayerns Jamal Musiala und Serge Gnabry laut Bericht mittlerweile geimpft

Die beiden Offensivspieler befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne, weil sie Kontaktpersonen zu einer positiv getesteten Person aus ihrem privaten Umfeld sind. Während dieser zeit stehen sie für Pflichtspiele des Rekordmeisters nicht zur Verfügung und sollen laut Bild am Sonntag für diese zeit auch kein Gehalt bekommen. Offenbar haben auch diese Umstände das Duo zu Umdenken bewegt. Laut Kicker habe sich Musiala, der erst 18 Jahre alt ist, nach Beratungen mit DFB-Arzt Tim Meyer und von Bayern-Teamarzt Roland Schmidt für die Impfung entschieden. In der Winterpause soll die Zweitimpfung folgen. Bei Gnabry, der bereits an Corona erkrankt war, sei wegen der Vorerkrankung keine zweite Impfdosis nötig.