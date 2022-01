Kurs-Wechsel bei Sardar Azmoun: Zenit-Stürmer wechselt sofort zu Bayer Leverkusen

"Sardar Azmoun ist seit Jahren einer der Topscorer der russischen Liga. Mit ihm bekommt unsere Offensive zusätzliche Qualität, Sardar wird unseren Angriff noch unberechenbarer und durchschlagskräftiger machen", sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes bei Bekanntwerden des Transfers. Azmoun, dessen Marktwert von transfermarkt.de auf 25 Millionen Euro festgelegt wird, laboriert aktuell an einer Muskelverletzung. In der laufenden Spielzeit kam der Stürmer für den amtierenden russischen Meister in 21 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei zehn Tore und steuerte vier Vorlagen bei. Zudem schoss er in 60 Länderspielen für die iranische Nationalmannschaft 39 Tore.