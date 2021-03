Umfrage: Wäre die Annullierung der Saison 2020/21 die richtige Entscheidung? 

Dies würde außerdem bedeuten, dass es in dieser Spielzeit weder Auf- noch Absteiger geben wird. Von der Landesliga abwärts schauen alle aufstiegswilligen Teams in die Röhre, am Tabellenende darf hingegen gejubelt werden. Eines ist auf jeden Fall sicher: Diese Entscheidung polarisiert.

Am Montag ist durchgesickert, dass der NFV die Amateurfußball-Saison 2020/21 vermutlich in allen Altersklassen annullieren wird. Final soll das wohl in der nächsten Woche entschieden werden, erst dann haben alle Vereine Gewissheit. "Eine Annullierung ist der sauberste Weg", sagte Jürgen Stebani, Vorsitzender des Verbandsspielausschusses.

Mo Kordian, Trainer des TSV Bemerode und souveräner Tabellenführer in der Bezirksliga 6, ließ seinem Unmut nach der Verkündung des NFV jedenfalls freien Lauf. "Wir wurden so lange hingehalten, uns sind Hoffnungen gemacht worden, dass es irgendwie, irgendwann weitergeht, vor Kurzem hat der Verband die Saison extra verlängert und jetzt auf einmal, wie aus dem Nichts kommt so eine Entscheidung um die Ecke. Ich sehe die zeitliche Not nicht und verstehe nicht, warum sich der NFV jetzt die Möglichkeit nimmt, doch noch weiterzuspielen", wütete er.

Mit seiner Meinung steht Kordian sicherlich nicht alleine da. Aber: Die Entscheidung des NFV stößt nicht nur auf Ablehnung. Auch SPORTBUZZER-Redakteur Christoph Hage findet, dass eine Annullierung der sauberste Schritt ist - so ärgerlich er für manche auch sein mag. "Es wäre Irrsinn, Amateure nach der längsten Winterpause aller Zeiten und nicht mal drei Wochen Mannschaftstraining wieder auf den Platz zu schicken." So oder so: Über die finale Entscheidung des NFV wird noch viel diskutiert werden. Glücklich damit werden am Ende definitiv nicht alle sein.

Aber wer ist schon glücklich über die aktuelle Situation und ihre Konsequenzen?