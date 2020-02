Jetzt abstimmen: Welche Elf würdet ihr für 96 in Fürth ins Rennen schicken?

Die Angst vor einem fürchterlichen Februar ist in Hannover groß - und sicherlich auch nicht ganz unberechtigt. Nach der Niederlage zum Auftakt der Restrückrunde in Regensburg begann 96 den zweiten Monat des Jahres mit einem mageren 2:2 gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden.

Richtig dicke Bretter

Und die nächsten Gegner haben es in sich: Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert das Team von Kenan Kocak in Fürth, danach geht es zu Hause gegen den HSV, dann auswärts nach Bielefeld. Vierter, Zweiter, Erster - richtig dicke Brette, die 96 bohren muss.

Die Roten brauchen ein Erfolgserlebnis, ganz dringend. Mit welcher taktischen Ausrichtung würdet ihr die Aufgabe in Franken angehen: mutig und offensiv oder lieber defensiv und auf Konter lauernd? Und vor allem: mit welchem Personal?