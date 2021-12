Hinterseer fehlt gegen Werder: Wer sollte seinen Platz im 96-Sturm einnehmen?

Trotzdem war Hinterseer als Sturmspitze gesetzt, auch unter Christoph Dabrowski. Drei Spiele verpasste er angeschlagen, ansonsten stand er immer in der Startelf. Wer nimmt seinen Platz am Sonntag ein?

Es ist noch nicht seine Saison, zu allem Überfluss erwischte Lukas Hinterseer nun auch noch das Coronavirus. Der Stürmer von Hannover 96 ist in Quarantäne und steht am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Werder Bremen nicht zur Verfügung. Damit bleibt er zur Winterpause torlos, in zehn Spielen gelang ihm kein Treffer für die Roten.

Schneller Beier oder kantiger Weydandt?

Favorit ist Maximilian Beier, der eine Position nach vorne rücken könnte. Das war auch in beiden Spielen gegen Fortuna Düsseldorf (1:1, 3:0) und gegen Erzgebirge Aue (1:1) die Lösung, als Hinterseer ausfiel. In dem Fall könnten Sebastian Ernst oder Lawrence Ennali in die Startelf rücken. Aber auch Hendrik Weydandt, ein ähnlich robuster Typ Stoßstürmer, könnte das erste Mal seit dem fünften Spieltag in die Anfangsformation beordert werden. Maximal Außenseiterchancen hat Valmir Sulejmani, der es zuletzt nicht einmal in den Kader schaffte und mit einem Winter-Wechsel in Verbindung gebracht wird.