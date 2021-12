Wäre Daniel Thioune der richtige Trainer? 96-Fans sind geteilter Meinung

Klarheit gibt es bei der Frage danach, wer neuer Trainer von Hannover 96 wird, nach wie vor nicht. Ziel von Manager Marcus Mann ist es, den neuen Coach am Montag bekannt zu geben. Im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Hamburger SV wird Christoph Dabrowski aus der U23 auf der Bank sitzen.

96 dementiert Einigung mit Rösler

Zuletzt hatten sich die Zeichen verdichtet, dass die Niedersachsen Uwe Rösler verpflichten. Schon am Samstag sollte der ehemalige Coach von Fortuna Düsseldorf seinen Vertrag in Hannover unterschreiben. 96 dementierte eine Einigung mit Rösler am späten Freitagabend allerdings vehement.