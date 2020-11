Umfrage: Wie bewertet ihr das erste Jahr von Kenan Kocak als Trainer von Hannover 96?

Im Sommer folgte der gewaltige Umbruch - teils forciert, teils gezwungenermaßen, wie Kocak im SPORT BUZZER-Interview selbst erklärte . Der Start in die laufende Saison lief durchwachsen. Starken Heim-Auftritten stehen desaströse Auswärtsspiele gegenüber, wie ein Aufsteiger präsentiert sich das ambitionierte 96 noch nicht.

Ein Jahr Kenan Kenan Kocak – viel ist passiert bei Hannover 96. Übernommen hat Kocak die Roten im November 2019 nach der Entlassung von Mirko Slomka. Durch eine starke Rückrunde - vor allem nach der Corona-Pause im Frühjahr - verhinderte er einen drohenden Abstieg. Am Ende kletterte sogar noch auf Platz sechs, der 96 Platz eins in der TV-Gelder-Tabelle bescherte.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie bewertet ihr die Arbeit von Kocak bisher? Was hat sich in dem einen Jahr verbessert und was verschlechtert? Stimmt ab!