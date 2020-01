Eure Meinung ist gefragt: Braucht Hannover 96 noch Verstärkung im Abwehrzentrum?

"Vor dem Spiel in Regensburg passiert nichts", gab 96-Profiboss Martin Kind zum Thema Transfers unmissverständlichen zu verstehen. Ob es bei drei Neuzugängen (Guidetti, Kaiser, Hansen) für Hannover 96 in der Winterpause bleibt, ist noch nicht endgültig entschieden. 96-Cheftrainer Kenan Kocak wünscht noch einen Innenverteidiger. Neben dem Norweger Andreas Hanche-Olsen von Stabaek IF gebe es laut Kind auch weitere Alternativen, weshalb man bei 96 gelassen bleibe.