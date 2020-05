Umfrage: Mehrheit der Bürger gegen Fortsetzung der Bundesliga - Bouffier zweifelt an DFL-Konzept

Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge zum jetzigen Zeitpunkt gegen die Fortsetzung der Bundesliga . Demnach kritisieren 56 Prozent der Befragten den Saison-Neustart am kommenden Wochenende, wie aus dem „Deutschlandtrend“ im ARD-„Morgenmagazin“ vom Freitag hervorgeht. Knapp ein Drittel (31 Prozent) ist dagegen für die Fortführung. Zwölf Prozent interessieren sich nicht für Fußball; ein Prozent machte keine Angaben.

40 Prozent der Befragten gaben an, sich weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen von der Politik zu wünschen. Unter ihnen gibt es aber keinen klaren Zuspruch für die Fortsetzung der Saison: 45 Prozent äußern Zweifel, 40 Prozent sind dafür.

Hessens Regierungschef Bouffier: Konzept könnte scheitern

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat derweil Zweifel an den Corona-Auflagen der Deutschen Fußball Liga geäußert. Er hoffe, dass die Bundesliga die Saison abschließen könne. Es könne aber passieren, "dass bei positiven Tests halbe Mannschaften in Quarantäne müssen und das ganze ausgefeilte Konzept für die Corona-Krise nicht funktioniert", sagte der CDU-Politiker der Düsseldorfer Rheinischen Post vom Freitag. Ein Beispiel dafür lieferte jüngst Dynamo Dresden, das sich nach Corona-Fällen im Verein in 14-tägiger Quarantäne befindet - und somit den Re-Start verpassen.