Ihr habt entschieden: Diese Spieler sollte Hannover 96 im Winter abgeben

Hannover 96 braucht Verstärkung. Qualität muss her. 3,75 Millionen Euro gaben die Roten im Sommer für neues Spielermaterial aus, 24 Millionen nahmen sie ein. Zu wenig Investitionen, wie sich an der Tabellenkonstellation ablesen lässt. Das fand auch Mirko Slomka, der nach zwölf Spieltagen gehen musste.

Wer soll gestrichen werden?

Nach wie vor sind die Sorgenfalten im 96-Vorstand omnipräsent. 17 Spiele, 20 Punkte, Platz 14. Zwar brachte Neu-Trainer Kenan Kocak etwas Ruhe mit zwei Siegen rein, dennoch muss nachgerüstet werden. Deswegen versprach Profichef Martin Kind auch: "Wenn die Erkenntnis am Ende der Hinrunde ist: Wir müssen etwas tun – dann werden wir etwas tun."

Nun ist die Hinrunde vorbei. Am Samstag geht's schon mit der Rückrunde gegen den VfB Stuttgart los. So gilt es Bilanz zu ziehen, die Kind animieren wird, Gelder zur Verfügung zu stellen. Doch wie schon im Sommer steht Sportdirektor Jan Schlaudraff unter dem Druck, erst Spieler verkaufen zu müssen, um dann mit potenziell neuen verhandeln zu dürfen. Deswegen haben wir Euch gefragt: Welcher der sechs möglichen Streichkandidaten soll gehalten werden, wer nicht? 3.199 User nahmen teil. Das Ergebnis findet Ihr in der Bildergalerie.