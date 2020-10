Umfrageergebnis: User unterstützen Hall-Of-Fame-Einzug von Völler – Abweichung in Abwehr und Angriff

Wie schon im vergangenen Jahr haben es auch 2020 wieder fünf Legenden des deutschen Fußballs geschafft: Berti Vogts, Michael Ballack, Andreas Möller, Rudi Völler und Klaus Fischer wurden von einer Fach-Jury von 22 Sportjournalisten in die Hall Of Fame des deutschen Fußballs gewählt. Aber sind die fünf früheren DFB-Größen zurecht neu in der Ruhmeshalle? Oder hätten andere aus den zuvor zusammengestellten Shortlists es eher verdient gehabt? Das hat der SPORT BUZZER bereits vor dem Bekanntwerden der Ergebnisse seine User gefragt – mit spannenden Ergebnissen.

Das Resultat der Umfrage, an der eine vierstellige Anzahl von SPORT BUZZER-Lesern teilgenommen hat, unterscheidet sich nämlich teilweise deutlich vom Votum der Jury: diese entschied sich in der Verteidigerkonkurrenz für den 74er-Weltmeister Berti Vogts. Der spätere Bundestrainer (1990-98) landete bei den Usern mit exakt 30 Prozent auf dem zweiten Rang hinter "Katsche" Schwarzenbeck, der ebenfalls 1974 im WM-Kader stand und mit seiner robusten Art dem eleganten Franz Beckenbauer den Rücken freihielt. Auf den heute 72-jährigen Ex-Vorstopper entfielen insgesamt 40,6 Prozent.

Völler, Fischer & Co: Fünf Legenden neu in die Hall Of Fame des deutschen Fußballs gewählt

Auch bei den Mittelfeldspielern gibt es Unterschiede. Entschied sich die Jury für Ex-"Capitano" Michael Ballack und Andreas Möller als Neumitglieder der Ruhmeshalle, hätten die befragten Fans neben Ballack (37,2 Prozent) lieber Bernd Schuster (26,4%), Rainer Bonhof (22,8%) oder Pierre Littbarski (21,8%) gesehen – während der letztlich gewählte Möller (7,1%) als einer von sechs Ex-Profis auf der Shortlist den letzten Platz belegte. Bei den Stürmern ein ganz ähnliches Bild: die Jury wählte Rudi Völler und Klaus Fischer in die Hall Of Fame;die User hätten sich neben Völler (44,9%) für Jupp Heynckes (38.1%) oder Karl-Heinz Rummenigge (31,5%) entschieden – während Fischer (20,5%) hinter den beiden Bayern-Granden weit zurückblieb.

Dass Heynckes, Schwarzenbeck und Co. es nicht in die "Class Of 2020" geschafft haben, muss übrigens nichts heißen, die Legenden dürfen weiter auf ihre Einberufung hoffen – denn auch im kommenden Jahr soll es in der Hall Of Fame wieder einige Neuzugänge geben.