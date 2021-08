Von Katastrophe bis Kusshand: 96-Fanmeinung zum Ducksch-Transfer gespalten

Dass Marvin Duckschs Wechsel zum SV Werder Bremen eine große, nicht oder nur schwer schließbare Lücke im Sturm von Hannover 96 hinterlassen wird, meinen 644 (11,9 Prozent) SPORTBUZZER-Leser. Sie halten es für schwierig, in der kurzen Zeit noch einen adäquaten Ersatz für den besten 96-Scorer zu finden. Ähnlich sehen es die 1.047 (19,4 Prozent) Leser, die den Transfer wirtschaftlich als echten Erfolg ansehen, ihn aber gleichzeitig sportlich für eine Katastrophe halten. Ducksch war für nicht wenige 96-Fans die personifizierte Lebensversicherung der vergangenen beiden Jahre.

Marvin Ducksch und Hannover 96 gehen getrennte Wege. Der SV Werder Bremen ließ sich die Dienste des 27-Jährigen 3,2 Millionen Euro kosten, die Ablöse kann durch Bonuszahlungen noch auf bis zu 3,8 Millionen Euro anwachsen. Wir nahmen den Transfer des viel kritisierten Stürmers zum Anlass, euch nach eurer Meinung zu befragen. Und wie könnte es anders sein, wenn es in Hannover um Marvin Ducksch geht: Die Meinung unter den 5.393 Umfrage-Teilnehmern ist gespalten.

Ducksch-Transfer völlig legitim

Etwas diplomatischer beantworteten 1.918 (35,6 Prozent) der Leser unsere Frage. Sie sind der Meinung, dass der Transfer an die Weser auch in Anbetracht der Scorerpunkte Duckschs völlig legitim war, schließlich liefe der Vertrag im kommenden sowieso aus und das Angebot, welches weit über Marktwert lag, war einfach zu gut, um es auszuschlagen.

Mit Kusshand

Und dann wären da noch die 1.784 (33,1 Prozent) Leser, die dem 27-jährigen Stürmer am liebsten noch ein Schleifchen umgebunden hätten. Für sie vergab Ducksch einfach zu viele Großchancen, weshalb sie ihm keine Träne nachweinen werden und ihn mit Kusshand abgeben. Sie freuen sich darüber, dass Bremen tatsächlich so tief ins Portemonnaie gegriffen hat für einen eigentlich gar nicht so treffischeren Stürmer.