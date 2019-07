Umfrage-Ergebnis: 96 malt Fan-Gemälde über - und die meisten Fans finden es unsensibel

Es ist eine optisch ansprechende Hommage an das Aussehen der Heimspielstätte von Hannover 96 vor dem Umbau 2006. Auf dem Weg zum Stadion kann der Fan in Erinnerungen damaliger Zeiten schwelgen, als die HDI Arena noch Niedersachsenstadion hieß. Ein eigens von den Fans kreiertes Bild der Stadionumrisse ziert eine Wand am Arena-Eingang. Neben den Stadion-Konturen der Schriftzug: "Niedersachsenstadion wird auf ewig dein Name sein."