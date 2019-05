Mirko Slomka zurück bei Hannover 96: Der neue alte Trainer spaltet Meinung der Fans

Mirko Slomka - damit dürften die meisten Anhänger von Hannover 96 einen Trainer verbinden, der reichlich Lokalkolorit mitbringt und mit den Roten zweimal in die Europa League gestürmt ist. Ebenfalls positiv in Erinnerung geblieben sind die überfallartigen Kontertore als Folge der "10-Sekunden-Regel". Aber: Mit dem gebürtigen Hildesheimer verbinden viele 96-Fans bei allem Erfolg eben auch den Zwist mit dem damaligen Sportdirektor Jörg Schmadtke. Und dann sind da noch die eher glücklosen Engagements beim Hamburger SV und Karlsruher SC...

Personalie Slomka polarisiert

Was prägt die Meinung der Fans stärker? Der SPORTBUZZER hat nachgefragt: Ist Mirko Slomka die richtige Wahl für den Neuaufbau in der 2. Bundesliga? Klar ist, dass die Antwort nicht klar ist. Die Personalie polarisiert extrem, das hat die überwältigende, fünfstellige Teilnahme an der Umfrage ergeben. Die (knappe) Mehrheit hat sich pro Slomka ausgesprochen. 36,6 Prozent haben gesagt: "Ja, er hat bewiesen, dass er ein guter Trainer ist und eine erfolgreiche Ära prägen kann."