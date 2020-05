Eine Woche Training mehr: Ist die Dresden-Absage ein Vorteil für Hannover 96?

Kenan Kocak hatte immer wieder be­tont, dass es vor dem ersten Spiel mindestens zwei Wochen mit richtigem Mannschaftstraining ge­ben müsse. Die Zeit hatte der Trainer von Hannover 96 zunächst nicht bekommen. Nur etwas mehr als eine Woche blieb bis zum vermeintlichen Wiederanpfiff der Saison mit dem Spiel gegen Dynamo Dresden.

Das fällt aber nun aus, damit bekommt Kocak die Zeit mit der Mannschaft, die er immer gefordert hatte. Das wäre ein Vorteil nach der überraschenden Ab­sa­ge – aber es gibt auch einen Nachteil: 96 fehlt in der nun ersten Partie in Osnabrück die Spielpraxis, die der VfL dann schon haben wird. Osnabrück tritt am kommenden Sonntag (17. Mai) beim Tabellenführer Arminia Bielefeld an.