Zuversicht vor 96-Saisonstart, aber: Aufstieg oder Derbysieg - was ist wichtiger?

Realismus gepaart mit Zuversicht, so ließe sich das Ergebnis vielleicht am besten zusammenfassen. Kurz vor dem Saisonstart stellt sich uns aber noch eine andere Frage - jetzt, wo es erstmals seit der Saison 2016/17 wieder zwei echte Derbys geben wird - das erste schon in zwei Wochen, am 3. Oktober...

Der Saisonstart der 2. Bundesliga steht unmittelbar bevor. Und die Zuversicht der Fans von Hannover 96 ist doch recht groß: 39,3 Prozent haben in einer SPORT BUZZER-Umfrage nach dem Sieg im DFB-Pokal in Würzburg die Antwortoption gewählt, dass die Roten um den Aufstieg mitspielen wird. Nur 10,7 Prozent der User glauben, dass die Mannschaft von Kenan Kocak im Mittelfeld landet, 2,1 Prozent rechnen sogar mit (erneutem) Abstiegskampf. Fast die Hälfte der Teilnehmer (47,9%) votierte für: "Noch keine Tendenz zu erkennen - warten wir's ab."

96-Fans denken natürlich zu gern die paar Jahre zurück. Erst machten Martin Harnik und Kenan Karaman im Hinspiel im November 2016 in Braunschweig aus einem 0:2 immerhin noch ein 2:2, dann köpfte Niclas Füllkrug die Roten im April 2017 in der HDI-Arena ins Derbyglück. Übrigens: Keiner, der damals in diesen beiden Partien im Kader stand, tut dies auch heute noch. Es müssen also neue Derbyhelden her.

Dass die Saison 2016/17 mit der legendären Aufstiegsparty in Sandhausen endete und der große Rivale kurz darauf in der Relegation am VfL Wolfsburg scheiterte, rundete die ganze Geschichte ab und führt uns zurück zur Umfrage. Neue Aufstiegshelden werden nämlich auch benötigt, aber was ist Euch denn nun wichtiger?