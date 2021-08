Wie bewerten die 96-Fans den Wechsel von Marvin Ducksch zum SV Werder Bremen?

Das Interesse des SV Werder Bremens an Marvin Ducksch war groß. Sogar so groß, dass die finanziell angeschlagenen Bremer richtig tief ins Portemonnaie griffen: 3,2 Millionen Euro, die im Falle eiens Bremer Aufstiegs bis auf vier Millionen anwachsen könnten, lassen sich die Hanseaten den Wechsel des 27-Jährigen kosten. Eine für Zweitligaverhältnisse stattliche Summe, die Hannover 96 schwach werden ließ. "Nach Gesprächen mit Marvin und unter Berücksichtigung unserer eigenen Interessen haben wir dem Transfer zugestimmt. Marvin hat sich auch die vergangenen Wochen bei uns tadellos verhalten und voll reingehängt. Wir wünschen ihm persönlich alles Gute für die Zukunft", so 96-Sportdirektor Marcus Mann über den Transfer. Duckschs Vertrag wäre zum Saisonende ausgelaufen, es war also die vorletzte Gelegenheit, für ihn eine Ablöse zu erzielen.

Personifizierte Lebensversicherung oder Chancentod?

Ducksch hatte in Hannover trotz sehr ordentlicher Zahlen keinen ganz so leichten Stand als Angreifer. Am schlacksigen Stürmer schieden sich die Fangeister. Während der Torjäger für manche Anhänger die personifizierte 96-Lebensversicherung darstellte, warfen ihm eben nicht gerade wenige Anhänger seine vielen verpassten Großchancen vor. Wie wichtig Marvin Ducksch für Hannover 96 war, wird sich in den kommenden Wochen erst heraustellen, wir wollen aber schon heute von euch erfahren, wie ihr über den Abgang des ehemaligen 96-Stürmers denkt. Nehmt teil an unserer Umfrage und verratet es uns!