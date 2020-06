Mehrheit der Fans würde wie 96 handeln: Zustimmung in der Personalie Jannes Horn 

Mitte August des vergangenen Jahres hat Hannover 96 Jannes Horn vom 1. FC Köln ausgeliehen, wo er unter dem damaligen Trainer Achim Beierlorzer in die zweite Mannschaft versetzt worden war. In den Leihvertrag aufgenommen wurde eine bis zum 31. Mai zu ziehende Kaufoption in Höhe von rund zwei Millionen Euro. Mit dem Leihgeschäft haben die Roten nichts falsch gemacht: Der 23-Jährige ist hinten links erste Wahl, stand 14-mal in der Startelf, spielte auch schon im linken Mittelfeld und in der Innenverteidigung.

Allerdings ist der finanzielle Spielraum von 96 erst recht in Zeiten der Corona-Pandemie kleiner geworden. Der Verein legte sich früh fest, die Kaufoption nicht zu ziehen, wenngleich die Verantwortlichen von Horn überzeugt sind. Aber eben nicht zu diesem Preis. Frist ablaufen lassen, mit Köln verhandeln, Preis drücken, Horn halten - so der Plan.