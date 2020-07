SPORTBUZZER-Umfrage: Wie bewertet ihr die bisherigen Neuzugänge von Hannover 96?

Die Kaderplanung bei Hannover 96 nimmt langsam Formen an. Nachdem die Roten am Dienstag Franck Evina (FC Bayern München) und Valmir Sulejmani (Waldhof Mannheim) als die ersten beiden Neuzugänge präsentierten, folgte am Mittwoch Mittelfeld-Routinier Mike Frantz vom SC Freiburg.