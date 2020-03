Zwölf Verträge laufen aus: Welche 96-Spieler würdet ihr halten - und welche nicht?

Zwölf Verträge laufen am 30. Juni aus, darunter sind drei Leihspieler, für die die Roten eine Kaufoption besitzen. Inwiefern sich Wackelkandidaten mit sportlichen Leistungen um ein neues Arbeitspapier bewerben können, ist in diesen Tagen mehr als unklar. Die Zweitligasaison ist aufgrund des Coronavirus bis April erstmal ausgesetzt, wann und wie es weitergeht, steht noch in den Sternen.