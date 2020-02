Fürchterlicher Februar? Wie viele Punkte holt Hannover 96 in diesem Monat noch?

Es sind erst 20 von 34 Spielen in dieser Saison in der 2. Bundesliga absolviert und damit noch 42 Punkte zu vergeben, kein Grund zur Panik also. Allerdings sind nunmehr eben auch schon fast zwei Drittel der Spielzeit rum - und Hannover 96 mischt nach wie vor unten statt oben im Klassement mit.

Dass sich das Blatt im Februar zum Guten wendet, erscheint beim Blick auf das Programm fraglich. Es geht für das Team von Kenan Kocak in diesem Monat noch nach Fürth (Tabellenvierter), gegen den HSV (Tabellenzweiter) und zu Arminia Bielefeld (Tabellenführer). Der eine Punkt aus dem Spiel gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden wirkt da noch mickriger.

Oder seid ihr da optimistischer unterwegs? Was glaubt ihr: Wie enden die weiteren Partien im Februar aus Sicht der Roten?