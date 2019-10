Nach dem Nürnberg-Debakel: Sollte 96 an Slomka festhalten? Und woran liegt's?

Das 0:4 gegen den 1. FC Nürnberg stellt zweifelsohne einen Tiefpunkt von Hannover 96 in dieser Saison dar. Zwangsläufig stellt sich die Trainerfrage: Sollten die Roten an Mirko Slomka festhalten? Und abgesehen vom Coach: Woran liegt es, dass 96 in der 2. Bundesliga nicht in Fahrt kommt?