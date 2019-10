96-Umfrage: Zwei Drittel fordern Trennung von Mirko Slomka - wann auch immer!

Am Dienstagnachmittag hat Hannover 96 die Entscheidung verkündet: Mirko Slomka bleibt trotz des 0:4 gegen den 1. FC Nürnberg Trainer der Roten - mindestens im Spiel am Samstag (13 Uhr) bei Dynamo Dresden. Allerdings ließ der Verein verlautbaren: Es wird, "unabhängig vom Ergebnis, eine erkennbare Leistungssteigerung der Mannschaft und eine deutliche Antwort auf die enttäuschende Vorstellung gegen Nürnberg erwartet".

Kredit aufgebraucht

Ein Vertrauensbeweis, wie er in solch einer Situation - was auch immer man davon halten mag - oft ausgesprochen wird, blieb aus. Bei den Fans hat der 52-Jährige seinen Kredit offenkundig eh aufgebraucht. Der SPORTBUZZER hatte schon vor der Entscheidung von 96 unter anderem gefragt, wie der Klub in der Trainerfrage vorgehen soll. Das Ergebnis ist eindeutig...