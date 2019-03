Umfrage: Mit welcher Aufstellung sollte Hannover 96 gegen den FC Schalke 04 spielen? 

Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt Hannover 96 den FC Schalke 04 zum Abstiegsduell in der HDI Arena. Für beide Mannschaften geht es um enorm viel. 96 greift nach dem letzten Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt und die Schalker wollen nicht noch tiefer in den Abstiegssumpf rutschen.

In einem so bedeutsamen Spiel ist die richtige Aufstellung natürlich umso wichtiger. Thomas Doll kann vor dem Spiel fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich die Langzeitverletzten fallen aus, ansonsten sind alle fit. Bei uns habt Ihr die Wahl - wie würdet Ihr die Roten an der Stelle von Trainer Thomas Doll aufstellen?