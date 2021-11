Umfrage: Ist Jan Zimmermann noch der richtige Trainer für Hannover 96?

Der Trainerstuhl von Jan Zimmermann bei Hannover 96 wackelt. Am Samstag zeigte 96 beim Karlsruher SC eine ganz schwache Leistung und verlor am Ende deutlich mit 0:4 (0:3). Das bedeutet zumindest bis zum Samstagabend den Sturz auf den Relegationsplatz 16, die Abstiegsgefahr ist so real wie noch nie in dieser Saison.

War der Offenbarungseid im Wildparkstadion der enttäuschende Auftritt zu viel unter Zimmermann? Unter der Woche hatte sich der 96-Coach noch gelassen gegeben. In­tern sei es für den 96-Trainer „sehr wahrscheinlich, dass wir am Samstag in Karlsruhe die Punkte holen, um ein paar Mannschaften zu überholen und wieder näher ans Mittelfeld heranzurücken.“ Die Ansage ging nach hinten los.

