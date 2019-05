Umfrage: Ist Mirko Slomka der richtige Trainer für Hannover 96? 

Es ist offiziell: Hannover 96 hat einen neuen Trainer! Mirko Slomka wird die Roten übernehmen und damit Thomas Doll auf der Trainerposition beerben. Es ist schon die zweite Amtszeit von Slomka bei 96, bereits von 2010-2013 arbeitete er sehr erfolgreich in Hannover und führte die Roten sogar in die Europa League.

Schlechter Punkteschnitt in Hamburg und Karlsruhe

Nach seiner Entlassung bei 96 trainierte der 51-Jährige sieben Monate lang den Hamburger SV (Februar 2014 bis September 2014) und fünf Monate lang den Karlsruher SC (Dezember 2016 bis April 2017). In der restlichen Zeit war er vereinslos. Das Manko: Während Slomka bei 96 noch starke 1,47 Punkte pro Spiel holte, fiel sein Punkteschnitt beim HSV (0,89 Punkte pro Spiel) und beim KSC (0,80) deutlich ab.

Trotzdem erhofft man sich in Hannover, dass er an die erfolgreichen Zeiten anknüpft und 96 zurück in die Bundesliga führen kann. Was glaubt ihr? Kann Mirko Slomka seine Erfolge wiederholen? Oder ist das Projekt zum Scheitern verurteilt?