Kann Patrick Twumasi Hannover 96 weiterhelfen? Zweifel bei den SPORTBUZZER-Usern

Neuzugang Patrick Twumasi soll das Flügelspiel bei Hannover 96 beleben. Seine Dienste ließ sich der Klub rund 800.000 Euro kosten. Vor knapp einem Monat wechselte der Ghanaer von Deportivo Alaves nach Hannover – allerdings mit einem großen Fitnessrückstand. Wir haben die SPORTBUZZER-User gefragt, was sie vom Twumasi-Transfer halten. Um an der Vorbereitung teilzunehmen, kam er zu spät aus Spanien. Seine bisherige Bilanz bei Hannover 96: Sechs Minuten im Pokal gegen , 17 Minuten in Aue und sieben im Derby gegen Braunschweig. Dazu sein Startelf-Debüt im Testspiel bei Union Berlin. Dort bereitete er mit einem Pfostentreffer in der zweiten Hälfte den zwischenzeitlichen Ausgleich vor. Davor war er kaum zu sehen. Entsprechend hart gehen die SPORTBUZZER-User mit dem Neuzugang ins Gericht. Nur 27 Prozent der Umfrage-Teilnehmer ist mit dem Start von Twumasi bei Hannover 96 zufrieden. Die meisten (73 Prozent) sind vom Neuzugang bislang enttäuscht.

SPORTBUZZER-User bleiben skeptisch "Wir haben gesehen, dass er leider noch sehr viel aufarbeiten muss", sagte Trainer Kenan Kocak nach dem 1:4 in Berlin. Der 26-Jähirge, der mit dem FC Astana schon in der Champions League gespielt hat, ist noch weit weg von der 96-Startelf. Das finden auch die SPORTBUZZER-User. Für den Großteil (48 Prozent) war es eigentlich zu befürchten gewesen, doch sie waren optimistischer. 28 Prozent der Umfrage-Teilnehmer meinen, dass es klar war, dass Twumasi nach der Zeit in Ghana viel, viel Zeit braucht. Nur 24 Prozent der Nutzer geben zu, dass sie davon ausgegangen sind, dass er viel schneller eine Option für die Startelf ist.