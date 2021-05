Noch keine Entscheidung zu Gerhard Zuber: Wie sollte Hannover 96 mit der Personalie umgehen?

Seit Mittwoch gibt es Klarheit, was die Trainerposition bei Hannover 96 betrifft. Nach den sportlich nicht ausreichenden Leistungen muss Kenan Kocak nach dieser Saison seine Sachen packen. Vorerst im Amt bleibt jedoch Gerhard Zuber. Was mit dem Sportchef passiert, sei noch "ganz offen", erklärte 96-Profichef Martin Kind. Der Grund dafür sind die Finanzen. "Wir müssen kommerziell denken", betont Kind.

Zubers Vertrag läuft noch bis 2023. Das Prozedere war kompliziert und ein Fall für Arbeitsrechtler. Zuber hatte vor Gericht einen unbefristeten Vertrag erstritten in der Zeit, als er nach der Entlassung seines Chefs Horst Heldt kaltgestellt worden war. Nach der Beurlaubung von Jan Schlaudraff im Januar 2020 wurde er zum Sportchef befördert und erhielt einen befristeten Vertag, dessen Auflösung 96 viel Geld kosten würde: Etwa 720.000 Euro bekommt er noch für die restlichen zwei Jahre. Gespräche mit möglichen Neuzugängen zur neuen Saison führt also Zuber erst einmal weiter. Doch was meint ihr? Welche Entscheidung ist die richtige – wie sollte 96 in naher Zukunft mit der Personalie Zuber umgehen? Hier könnt ihr abstimmen.