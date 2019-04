Umfrage: Mit welcher Aufstellung soll Hannover 96 gegen Hertha BSC spielen?

In Berlin weht ein kühler Wind. Trotz Sonnenschein und Frühlingsgefühlen. Die Trennung von Hertha-Trainer Pal Dardai ist unter der Woche beschlossen worden , bis zum Sommer steht der Ungar noch in Diensten der Alten Dame.

Eine Chance für Hannover 96?

Gewiss sind die Aussichten hier viel düsterer. Anders formuliert: Dagegen ist die Situation in Berlin luxuriös. 21 Niederlagen haben die Roten in dieser Saison auf dem Konto. Acht Spiele in Folge haben sie verloren - toppen mühelos die Negativ-Serie der Hertha.

Dennoch: Die besiegelte Trennung von Dardai, das Formtief der Mannschaft, die 12 Punkte Rückstand auf einen Europa-League-Platz - wenn man so will, kann Schlusslicht 96 sich diese Situation zu nutzen machen. Nur wer soll dafür sorgen? Ihr entscheidet! Stimmt ab, wer am Samstag um 15:30 Uhr (im SPORTBUZZER-Liveticker) dafür sorgen soll, dass die Roten drei Punkte in die Heimat entführen.