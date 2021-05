Nach der Kocak-Entscheidung: Wie schneidet Hannover 96 in den letzten vier Spielen ab?

Es steht fest: Kenan Kocak wird nach dieser Saison nicht mehr Trainer von Hannover 96 sein. Auf seiner Abschiedstour bekommt es der Coach noch mit vier Gegnern zu tun. Ab kommenden Freitag heißen diese SV Darmstadt 98, Holstein Kiel, FC St. Pauli und 1. FC Nürnberg.

Anzeige

Für den 96-Coach war die Verkündung der Trennung erleichternd. "Von daher: Voller Fokus auf die letzten vier Spiele", sagte Kocak am Mittwoch. Doch was bewirkt die Entscheidung im Hinblick auf die letzten vier Spiele der Saison 2020/21? Der Abstieg in die dritte Liga ist so gut wie unmöglich, der Aufstieg ist dahin. Trotzdem könnten die Roten noch ein paar Plätze in der Tabelle der 2. Bundesliga klettern – oder fallen. Wird 96 jetzt befreiter aufspielen oder noch weiter einbrechen? Und auf welchem Platz landet Hannover am Ende? Hier könnt ihr abstimmen.